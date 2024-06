Basquete: Sub-13 do Clube dos Funcionários vence o Botafogo no Rio

Volta Redonda – A equipe Sub-13 de Basquete do Clube dos Funcionários venceu de virada o Botafogo por 53 x 49, em um jogão, no sábado (15), no Rio, em partida válida pelo Campeonato Estadual da categoria.

O time Sub-15 também enfrentou os alvinegros, na capital do estado, e foi derrotado por 90 x 51.

Jogando no Ginásio da PET, no domingo (16), em Volta Redonda, o time Sub-14 do Clube dos Funcionários venceu o IDEC, por 110 x 24, em partida que também foi válida pelo Estadual.

Vitórias do time Sub-18 na Copa Serrana

No domingo (16), em Valença, a equipe Sub-18 do basquete alvigrená venceu os dois jogos que teve válidos pela 4ª rodada da Copa Serrana.

Primeiro, bateu o time de Três Rios por 45 x 10 e depois triunfou sobre o ABASKA, por 51 x 27.