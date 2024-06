Basquete: Sub-14 e Sub-16 do Clube dos Funcionários vencem Flu na PET

Volta Redonda -As equipes Sub-14 e Sub-16 de Basquete do Clube dos Funcionários venceram o Fluminense no domingo (30), no Ginásio da PET, em Volta Redonda, em partidas válidas pelo Campeonato Estadual da modalidade.

Os jogos fizeram parte do evento “Basquete Show”, evento que mesclava esporte e ações de entretenimento, organizado pela diretoria do clube alvigrená e contou com boa presença do público.

O Sub-14 venceu o seu jogo por 69 a 57. Já o Sub-16 superou o time tricolor por 55 a 44, comandado pelo talentoso Thierry Henry, em um jogo repleto de emoções.

Derrota no Sub-12

A equipe Sub-12 também enfrentou o Fluminense no domingo na PET e foi derrotada por 44 a 40.

Gustavo Tramontin, presidente do Clube dos Funcionários, agradeceu à Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro e ao Fluminense por permitir a realização do evento e diz que as equipes da instituição têm condições de competir com as grandes equipes do estado no basquete.

“É um prazer sediar uma etapa do Campeonato Carioca de Basquete, com jogos contra um grande clube como o Fluminense, especialmente no Basket Show, que foi um evento que criamos. Agradeço à Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro que permitiu algumas coisas que normalmente eles não permitem, como, por exemplo, a presença de bateria e ao Fluminense. Nós aqui no clube acreditamos muito no esporte, que salva vidas e promove a disciplina. O Clube dos Funcionários disputa os primeiros lugares no basquete de formação e jogamos de igual para igual com os grandes clubes do Rio de Janeiro” disse o presidente.