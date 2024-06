Basquete: Sub-17 do Clube dos Funcionários vence na estreia do Campeonato Brasileiro Interclubes

Vila Velha – A equipe Sub-17 de Basquete do Clube dos Funcionários venceu o CRB – AL, por 81 x 41, nesta terça-feira (18), na estreia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), que está sendo disputado em Vila Velha-ES.

O CBI Sub-17 de Vila Velha é organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e reúne importantes equipes esportivas brasileiras e é uma das etapas classificatórias para a fase final da competição.

A outra etapa acontecerá entre 23 e 30 de Julho, em Belo Horizonte–MG. A etapa final será realizada entre os dias 21 e 28 de outubro, em Campinas–SP.

No Espírito Santo a equipe do Clube dos Funcionários é comandada pelo treinador José Elpídio “Dé”, que tem como auxiliar técnico o professor Daniel Muller “Dagobel” e conta com um elenco composto por 10 jogadores na competição, na qual está no grupo B, com: CRB, Clube Álvares Cabral (ES) e Recreio da Juventude (RS).

Após a partida desta terça-feira, Dagobel fez uma análise sobre o comportamento da sua equipe na estreia do CBI e disse estar confiante para a sequência da competição.

“Os nossos atletas entraram um pouco ansiosos no jogo. Este é o primeiro campeonato brasileiro de muitos deles e o jogo começou um pouco travado e conseguimos terminar aí o intervalo ganhando de 15 de diferença. Depois, tudo se acalmou, abrimos uma boa vantagem e terminamos o jogo com uma vitória por 40 pontos de diferença. Foi uma excelente estreia, superou as nossas expectativas e estamos confiantes para a sequência do campeonato”, disse Dagobel.

Próximo jogo

A equipe alvigrená volta a quadra na quarta-feira (19) e terá pela frente o time do Clube Álvares Cabral.