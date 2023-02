Bateria do Salgueiro marca último dia de folia em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 16:13 horas

Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram os blocos e bandas nesta terça-feira (21)

Barra Mansa – A Bateria do Salgueiro encerrou na noite desta terça-feira (21) o Carnaval 2023 da cidade de Barra Mansa. A população pôde comemorar o último dia de festividade no Calçadão Dama do Samba, no Centro da cidade, após dois anos de restrições por conta da pandemia de covid-19.

Promovida pela Prefeitura de Barra Mansa em parceria com a Fundação Cultura (FCBM), a programação começou na última sexta-feira (17), com a apresentação e desfile de diversos blocos na cidade. Nesta terça, a folia começou às 15h, quando o bloquinho ‘Mamãe Eu Quero Sambar’ inaugurou as apresentações no Calçadão Dama do Samba. Após a apresentação, às 17h, a Banda Guerra subiu no palco para agitar ainda mais os foliões presentes.

Após o show, aconteceu a saída do tradicional Bloco do Boi, que saiu do bairro Roberto Silveira e carregou o seu público até o Centro. O bloco é considerado por muitos o evento mais tradicional da cidade, estando há mais de 70 anos nos carnavais de Barra Mansa e alegrando milhares de foliões. Por fim, o Calçadão contou com a apresentação da Bateria do Salgueiro, que animou todos os presentes e fechou as festividades no município.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, informou que cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes no encerramento e comentou sobre o sucesso das festividades. “Hoje é o último dia do nosso carnaval e tudo ocorreu como o planejado. Fico muito feliz em ver toda essa gente alegre e acompanhando os bloquinhos. Tenho certeza que conseguimos trazer a alegria e a festa do carnaval para o nosso município”, concluiu.

O morador Fábio Rodrigues, do bairro Cotiara, acompanhou o último dia de carnaval na cidade e elogiou todas as apresentações e estrutura do local. “As apresentações dos bloquinhos e baterias foram sensacionais. Todos os artistas e organizadores estão de parabéns por proporcionar esses dias maravilhosos de folia na cidade”, comentou.