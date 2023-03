Batida entre ônibus e dois carros deixa uma pessoa ferida em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 14:03 horas

Barra Mansa – Um acidente envolvendo um ônibus e dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 09h55, no km 275 da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Boa Sorte. Segundo agentes da PRF, o motorista do ônibus perdeu o freio na descida do viaduto do local, atingindo um Gol e um Renault Clio e deixando uma passageira com ferimentos leves. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Veja o vídeo: