Beach Soccer: Brasil bate Portugal e está nas quartas de final da Copa do Mundo

Dubai – A Seleção Brasileira de Beach Soccer venceu Portugal por 3 a 2, na prorrogação, neste domingo (18), em Dubai, Emirados Árabes e conquistou antecipadamente a sua vaga para as quartas de final da Copa do Mundo FIFA.

A vitória foi conquistada de forma árdua e na prorrogação. Rodrigo, abriu o placar no primeiro período. Catarino ampliou na segunda etapa, mas os portugueses empataram o jogo no terceiro período com Bê Martins e Jordan.

O Brasil ainda teve Rodrigo expulso no fim do tempo normal após o pivô cometer um pênalti. Na cobrança o goleiro brasileiro Bobô, defendeu a cobrança de Bê Martins.

Na prorrogação, Marcinho recebeu assistência de Catarino e marcou o gol que garantiu a vitória por 3×2, e a classificação antecipada do Brasil.

Antes das quartas de final o Brasil, voltará a quadra no dia 20, às 14h, para enfrentar o México, na última partida da fase de classificação.