Beach Soccer: Brasil vence e enfrentará a Itália na final da Copa

Dubai – A Seleção Brasileira de Beach Soccer, venceu o Irã por 3×2, neste sábado (24), na semifinal da Copa do Mundo FIFA, em Dubai, nos Emirados Árabes e se classificou para enfrentar a Itália, na final, na qual poderá conquistar o hexacampeonato mundial.

O clássico do futebol mundial, que decidirá esta edição da Copa do Mundo de Beach Soccer, será disputado no domingo (25), às 12h30.

O Jogo

A vitória brasileira foi conquistada na raça e de virada. Triunfos com estas características estão sendo marcas registradas da guerreira equipe comandada pelo treinador Marco Octavio neste Mundial.

O Irã abriu 2×0 no placar, com Mirshekari, no primeiro período. Masoumi, de bicicleta, ampliou no segundo período.

O Brasil não desistiu do jogo e Alisson, de pênalti marcou o primeiro gol do time canarinho.

Logo no início da terceira etapa, Alisson, voltou a marcar e de bicicleta, empatou o jogo em Dubai.

Nos minutos finais, Brendo, recebeu de Bruno Xavier e com um lindo voleio, virou o jogo para o Brasil e garantiu a vitória por 3×2 e a vaga na final.

Itália bateu Belarus nos pênaltis

A Seleção Italiana chegou a final da Copa do Mundo, após empatar em 3×3 com Belarus, no tempo normal e vencer a partida nos pênaltis por 5×4.