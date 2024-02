Beach Soccer: Brasil vence Omã na estreia da Copa do Mundo

Dubai – A Seleção Brasileira de Beach Soccer estreou com pé direito na Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer, em Dubai, nos Emirados Árabes. O time comandado pelo técnico Marco Octavio se recuperou no jogo e venceu a seleção de Omã por 5 a 3, nesta sexta-feira (16).

Os gols da seleção canarinho foram marcados por: Edson Hulk (2), Mauricinho, Catarino e Rodrigo. Abdullah, Abdul Rahman e Khalid, marcaram para a seleção asiática.

O Brasil volta a quadra no domingo (18), ás 14h, para enfrentar Portugal.