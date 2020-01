Bebê é encontrado abandonado em Rio Claro

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 09:59 horas

Rio Claro – Um bebê, do sexo masculino, foi encontrado abandonado na manhã desta sexta-feira, 17, no pátio de um estacionamento do bairro Lambari, em Rio Claro. Segundo a Polícia Militar, foi uma mulher quem encontrou a criança. Ela levou o bebê para o Hospital Nossa Senhora Piedade. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a unidade médica, que informou que o bebê está estável e sob a guarda do Conselho Tutelar.

Segundo Silvana Leone, secretária do Conselho Tutelar do município, dois conselheiros estão acompanhando o caso.

– Estamos cientes e já encaminhamos dois conselheiros ao hospital. O primeiro passo, agora, é encontrar a mãe desse bebê. Também temos que identificar a família. Muitas pessoas estão interessadas em adotá-lo, mas precisamos saber se a família vai querer ficar com ele – disse.

Ela ressaltou que, caso ninguém queira ou reivindique a guarda do bebê, medidas serão tomadas para que ele entre na fila de adoção.

Segundo agentes da 168ª DP (Rio Claro), a ocorrência ainda não foi registrada na unidade.