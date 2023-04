Bebê é resgatado de casa utilizada por usuários de drogas, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 19:04 horas

Agentes da Operação ‘Segurança Presente’ estiveram no imóvel após denúncias de que o local era usado como ponto de venda e consumo de drogas

Volta Redonda – Um bebê de oito meses foi resgatado nesta quinta-feira (6), de uma casa utilizada por usuários de drogas no bairro São João, em Volta Redonda. O resgate foi feito por policiais militares da Operação ‘Segurança Presente’, após os agentes receberem denúncias de que o imóvel estaria sendo usado como ponto de venda e consumo de drogas por pessoas em situação de rua.

A casa fica na Rua Antônio Ourique, na transversal com a Rua Gustavo Lira, na área central da cidade. No endereço indicado, os PMs encontraram dois homens, de 31 e 32 anos, e uma mulher, de 28, que estava com o bebê. No imóvel, foram apreendidos 120 sacolés de crack em um banheiro.

Os detidos contaram que o endereço é frequentado por várias pessoas, entre elas usuários de drogas, e que o material não pertencia a eles. O Conselho Tutelar foi chamado devido à presença do bebê no local insalubre. O material e os suspeitos foram levados para a delegacia de Volta Redonda (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Os três responderão em liberdade.