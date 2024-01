Bela Vista promove Colônia de Férias em Volta Redonda

Volta Redonda – Entre os dias 22 e 27 de janeiro, o Hotel-escola Bela Vista promove uma Colônia de Férias para crianças entre cinco e 14 anos de idade. Os pequenos poderão aproveitar seis dias de atividades na área verde do hotel com resgate das brincadeiras antigas, como pular corda, cabo de guerra, queimada, piques, banho de mangueira e piscina, atividades esportivas, entre outras.

A programação contará com atividades em brinquedos infláveis como skibunda e atividades esportivas, além de oficinas gastronômicas, de educação ambiental e culturais.

Carla Carvalho, coordenadora de eventos do Hotel-escola Bela Vista, afirma que a Colônia é uma experiência diferenciada, já que as crianças são incentivadas a participarem de uma rotina diferente o que fortalece de vínculo afetivo através do brincar, além de reforçar convivência e socialização.

A Colônia tem vagas limitadas e pode ser reservada diretamente pelo Whatsapp da Central de Eventos: (24) 3344-1970. O valor é de R$490 por criança, em caso de irmãos é R$440 por criança, e o dia avulso é R$150 por criança. O pagamento pode ser realizado via transferência bancária ou em até 6x no cartão de crédito.