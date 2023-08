Beleza, moda, estilo e comportamento são temas abordados por expert do setor em novo portal

Sul Fluminense – Querendo ou não, tanto a moda quanto a beleza fazem parte da rotina de qualquer mulher. A escolha de peças, cores e acessórios dá ao mundo uma mensagem sobre quem somos, afinal. Por isso, falar do assunto é, sim, importante. No Portal DIÁRIO DELAS, moda e beleza serão temas amplamente abordados por Izabella Coutinho, consultora de imagem e estilo e responsável pelo caderno ‘Moda & Beleza’.

Izabella começou sua carreira aos 17 anos, trabalhando na loja em que atualmente é sócia. Sua paixão por moda , porém, a fez ir muito mais longe: ela foi viver em Nova York, nos EUA, onde estudou nas duas melhores faculdades de moda do mundo, a Fashion Institute of Technology (FIT) e a Parsons.

Na mundialmente conhecida ‘Big Apple’, a consultora teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do setor, como Carolina Herrera, Justin Alexander, Rebecca Minkoff e Christian Siriano, dentre outros. Ela também trabalhou no New York Fashion Week, um dos mais tradicionais eventos de moda do mundo.

É com todo esse know how que Izabela Coutinho conduzirá as leitoras do Portal DIÁRIO DELAS – que entra no ar nesta terça-feira (22) – a uma jornada fashion, que começa pela semana de moda mais rentável do mundo, justamente a New York Fashion Week.

“É uma semana onde teremos os maiores designers do mundo apresentando suas coleções de Outono/Inverno 24. Será uma semana onde irei compartilhar com as leitoras todas as principais tendências do mercado global, em um cenário que irá reunir diferentes olhares culturais e técnicos de marcas icônicas da Indústria”, adianta.

Segundo ela, no caderno ‘Moda & Beleza’ serão abordados com muita leveza assuntos considerados tabus em nossa sociedade, desmistificando em contextos reais o lifestyle de ser mulher. “Vamos, juntas, nos conectar com eventos relevantes, falar sobre cuidados e prevenções com muita informação. Teremos um espaço direto para que as marcas da região e profissionais do meio possam compartilhar suas visões e, com isso, fomentar seus negócios. Somos um diário aberto para vocês, leitores!”, finaliza Izabella.