Benefício taxista: Caixa paga 31 mil motoristas nesta terça-feira

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 13:35 horas

Caixa pagará também as duas primeiras parcelas do Benefício Caminhoneiro para os motoristas incluídos na segunda etapa do programa

Brasília – A Caixa credita, nesta terça-feira (30), o Benefício Taxista para cerca de 31,8 mil beneficiários incluídos na segunda etapa da ação emergencial. O crédito é realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo CAIXA Tem.

O Benefício Taxista prevê pagamento mensal aos beneficiários de até R$ 1mil entre agosto e dezembro de 2022. Neste mês, os taxistas recebem duas parcelas do benefício, ou seja, R$ 2 mil, referentes aos meses de julho e agosto. Confira o calendário de pagamento:

Sobre o Benefício Taxista:

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital, e que atendam aos demais critérios definidos na Portaria MTP Nº 2.162, de 27 de julho de 2022.

O benefício foi instituído pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles

decorrentes.

Benefício Caminhoneiro – pagamento para motoristas que realizarem a autodeclaração:

Na próxima terça-feira (06), a Caixa pagará a primeira e segunda parcelas do Benefício Caminhoneiro para os motoristas incluídos na segunda etapa do programa.

Receberão aqueles que estão ativos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), ainda que sem operações registradas, e que fizeram a Autodeclaração do Termo de Registro do TAC até às 18h desta segunda-feira (29).

Quem perder o prazo receberá a partir da terceira parcela. Confira abaixo a tabela de pagamento para quem fizer a autodeclaração.

Aplicativo CAIXA Tem:

Pelo aplicativo CAIXA Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo CAIXA Tem também é possível realizar saques nas Casas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

A Caixa orienta que os beneficiários atualizem o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis no CAIXA Tem.