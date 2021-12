Benjamin Steinbruch anuncia agressividade em investimentos no exterior

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 18:14 horas

São Paulo – A CSN vai adotar uma estratégia agressiva e deve investir cerca de US$ 3 bilhões no exterior, durante os próximos três anos. O dinheiro vai para aquisições e projetos de novas instalações ou expansão de unidades existentes. A informação foi dada pelo presidente do Grupo CSN, Benjamin Steinbruch, durante o CSN Day, um evento para investidores.

Steinbruch disse que a empresa não vai abrir mão do mercado interno, mas que tem projetos para a Alemanha, Portugal e Estados Unidos. Na Alemanha, a a companhia pretende dobrar o tamanho de sua planta, assim como em Portugal.

Nos Estados Unidos, a CSN tem um projeto de novas instalações que deve ser lançado em março, segundo Steinbruch. Neste caso, segundo o executivo, será um primeiro movimento da empresa dentro da expectativa de complementação e convergência com a produção brasileira.

Bom ano

Steinbruch reafirmou durante a sua apresentação que 2021 foi um ano de excelência para a empresa como um todo. Ao dar início ao CSN Day, nesta manhã, ele comentou que foram 3 anos em 1, além da expectativa da própria companhia de crescimento. E adiantou que 2022 será uma ano ainda melhor, apesar de não ser esperado um crescimento “explosivo como em 2021”. Steinbruch citou avanços tecnológicos nas minas e disse que quem não se preparou para o crescer em mineração estará fora do jogo em dois ou três anos.