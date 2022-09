Benjamin Steinbruch é cotado para ministério em possível governo Lula

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 18:56 horas

Pasta do presidente da CSN seria a da Indústria, dizem empresários

São Paulo – O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, estaria cotado passa assumir o Ministério da Indústria em um possível governo Lula, de acordo com conversas de industriais paulistas, que foram noticiadas no site da revista Veja.

À frente nas pesquisas de intenção de voto Lula se reuniu na noite desta terça-feira (27) com empresários do Grupo Esfera Brasil, que reúne nomes de diferentes setores.

Lula vem tentando abrir diálogo com o empresariado desde o início da campanha. Agora, na última semana antes do primeiro turno, a reunião ocorre.

Esfera Brasil

Há informações de que aproximadamente de 70 empresários participaram do jantar, sendo 43 do grupo Esfera Brasil, que reúne integrantes da elite empresarial do país para discutirem tendências econômicas. Entre eles, além de Steinbruch, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, o empresário Abilio Diniz, da Península, e Flávio Rocha, da Riachuelo.

Além de integrantes do Esfera Brasil, também compareceram Michael Klein, das Casas Bahia, Marta Cachola, do BTG Pactual, Rubens Ometto, da Raízen, e Salo Seibel, da Léo Madeiras. O apresentador e empresário Roberto Justus e Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, também estavam presentes.

‘PIB não muda’

Em entrevista ao site “Broadcast Político”, o empresário João Camargo, fundador do “Esfera Brasil”, disse que a economia deve se manter em crescimento, independente de quem venha a vencer as eleições. Camargo destacou que os dois vencedores mais prováveis (Lula e Bolsonaro) já são conhecidos do mercado financeiro.