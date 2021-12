Betinho Albertassi pede que Detran volte a fazer emissão de CNH em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 18:09 horas

Volta Redonda – O vereador Betinho Albertassi (PSD) tem reunião agendada com presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, visando que o órgão volte a emitir Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) no posto de Volta Redonda. Outro pleito do parlamentar é quanto à marcação de perícias médicas.

“Estamos em contato com o Adolfo Konder para que estas questões sejam sanadas. As carteiras eram renovadas e o cidadão, em dois dias úteis, estava com ela já na mão. Agora, criou-se certa dificuldade e o prazo para a entrega do documento pode demorar até 40 dias, isso é um absurdo”, comentou o vereador.

A reunião com direção do órgão estadual foi agenda para os próximos dias no Rio de Janeiro, a pedido da publicitária Dani Cunha.

“Vamos solicitar ainda, que seja retomada o mais rápido possível a marcação de perícias médicas, aqui na nossa região. Queremos facilitar a vidas das pessoas com deficiência e candidatos reprovados nos exames de aptidão física e mental para que não tenham de se deslocar a outro município, ou até mesmo para a capital, para fazer a perícia – exame necessário para a obtenção da carteira de habilitação”, explicou Betinho.

O vereador cita também a importância da atenção às pessoas portadoras de deficiências, atualmente obrigadas a se deslocarem para outras cidades para obter a documentação. “Precisamos dar total e especial atenção às pessoas”, frisou Betinho.

Foto: Arquivo

