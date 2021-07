Bezerra que nasceu com seis patas em Valença passará por cirurgia

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 15:47 horas

Valença – Uma bezerra recém-nascida passará por uma cirurgia, em Valença, nesta quinta-feira (15). O motivo é pelo animal ter nascido com seis patas e duas cinturas, o que achou atenção de moradores da cidade. São dois com má formação congênita e quatro membros normais.

O dono levou a bezerra para o hospital veterinário do Centro Universitário de Valença (UNIFAA), na última sexta-feira (09). A bezerra passará por cirurgia para correção da anomalia e após se recuperar do procedimento, será devolvida ao dono.

Outros casos de bezerros com mais patas do que o comum já foram registados pelo mundo, mas este caso em Valença é considerado ainda mais inusitado.

O coordenador do hospital veterinário da universidade e médico veterinário, Jorge Henrique Sacramento Conceição, disse que existem registros de casos com até oito patas, mas, nesses casos, as patas eram penduradas no animal, e não eram articuladas no animal, como é o caso da bezerra.