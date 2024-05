Biblioteca itinerante inicia temporada no Zoológico de VR

Volta Redonda – Com objetivo de promover o acesso à leitura disponível nas tradicionais bibliotecas, o projeto itinerante “Biblioteca Sobre Rodas”, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), inicia sua temporada no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR). No próximo sábado (25), das 14h às 15h30, a “biblioteca” vai estacionar na entrada do Zoo-VR para doação e troca de livros, gratuitamente.

O projeto vai continuar no dia 28 de maio, a partir das 10h30, e, posteriormente, nos dias 8, 11, 23 e 28 de junho. As pessoas podem participar levando livros para doar, para trocar ou para buscar alguma história para ler em meio à natureza.

Além disso, o público também terá acesso a contação de histórias com autores de Volta Redonda, ação em parceria com a Academia Volta-Redondense de Letras (AVL) e uma encenação teatral para contar a história de autores consagrados, com a participação dos atores Beatriz Bastos e Rafael Gusmão, que atuam na secretaria de Cultura de Volta Redonda.

E mais uma novidade: a “Biblioteca Sobre Rodas” vai estar todas às quartas-feiras, das 10h às 15h, na Praça Sávio Gama, em frente à sede da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Aterrado.

“O projeto inédito na cidade é uma grande conquista da secretaria e funciona em uma van que abriga livros de diversas categorias. Parte da verba para aquisição do veículo foi através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal, o delegado Antônio Furtado. A princípio o projeto funciona às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 9h às 16h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A agenda dos bairros e eventos que a “Biblioteca Sobre Rodas”, estará presente será divulgação com antecedência para que todas as pessoas, incluindo adultos e crianças tenham acesso aos livros”, explica o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

Programação ‘Biblioteca Sobre Rodas’ no Zoo-VR

Sábado, 25/05

14h às 15h30

Terça-feira, 28/05

A partir das 10h30

Sábado, 08/06

14h às 15h30

Terça-feira, 11/06

A partir das 9h30

Domingo, 23/06

14h às 15h30

Sexta-feira, 28/06

A partir das 10h