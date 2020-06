Biólogo assume Secretaria de Meio Ambiente em VR

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 19:17 horas

Jadiel de Barros Teixeira é biólogo com especialização em educação ambiental e sustentabilidade

Volta Redonda – Jadiel de Barros Teixeira, que era diretor do Zoológico Municipal, assume a partir desta semana a SMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) da prefeitura de Volta Redonda. O novo secretário é biólogo, com especialização em Educação Ambiental de Sustentabilidade, se graduando agora em Desenvolvimento regional e Sustentabilidade.

Jadiel assume a pasta no lugar do ex-secretário Maurício Ruiz, que deixa a SMMA para se dedicar a projetos pessoais. O novo secretário vai dar continuidade aos projetos de reforma do novo Zoológico Municipal, ao projeto de maior plantio de árvores da história da cidade, que já plantou 19 mil árvores, a implantação do Parque Municipal Verde, a construção do Jardim Botânico.