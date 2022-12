Bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda lamenta morte de Bento XVI - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 16:00 horas

Volta Redonda e Vaticano – O bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, lamentou a morte do Papa Emérito Bento XVI, ocorrida neste sábado (31), no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano.

– Estive com Bento XVI por ocasião do encontro dos novos bispos. Chamou-me a atenção, sua simplicidade e ternura, mesmo sendo uma saudação breve. Ficou marcada em minha memória este momento especial – afirmou.

Em nota, Dom Luiz Henrique lembrou que durante o pontificado de Bento XVI, em 2012, ele foi eleito Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A ordenação episcopal aconteceu em maio do mesmo ano, na Catedral da referida Arquidiocese.

– Agradeço ao Papa Bento XVI pela confiança depositada em mim, nomeando-me como Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro – comentou.

Bento XVI, 225° Papa, foi eleito em 19 de abril de 2005, após a morte do Papa São João Paulo II, assumindo a Cátedra de Pedro aos 78 anos. Seu pontificado durou, aproximadamente, 7 anos e 10 meses, pois em 11 de fevereiro de 2013, anunciou sua renúncia, fato que só havia acontecido em 1415, com o Papa Gregório XII.

Joseph Ratzinger nasceu em Marktl am Inn, município do estado da Baviéra, na Alemanha, e cresceu durante o período em que o regime nazista ganhou força na região. Ratzinger tem extensa carreira como estudioso das doutrinas católicas, tendo lecionado teologia e dogmática em diversas universidades, principalmente na Alemanha.

– Podemos dizer que o Papa Bento nos deixa um legado teológico e espiritual riquíssimo. Ainda muitas gerações poderão usufruir de sua produção teológica indiscutivelmente preciosa para a Igreja, especialmente, após o Concílio Vaticano II, já que Bento XVI muito contribuiu para uma autêntica receptividade conciliar com suas reflexões mais do que oportunas sobre a hermenêutica da continuidade no que se referia a interpretação do concílio e não de ruptura – finalizou o bispo diocesano, Dom Luiz Henrique.

O velório

O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira (2). O funeral será na quinta-feira (5), às 9h30 – horário local – na Praça São Pedro, presidido pelo Papa Francisco.