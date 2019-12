Bispo diocesano almoça ao lado da população em Situação de Rua em Resende

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2019, 15:27 horas

Resende – O dia de Natal teve uma experiência marcante para o bispo titular da diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, dom Luiz Henrique. Ao lado de padres, agentes de pastorais e membros de comunidades católicas, o bispo almoçou com as pessoas em situação de rua no calçadão de Resende.

Esse é o terceiro ano da iniciativa. O trabalho iniciou com atendimento de algumas pessoas de rua somente com um lanche e com o tempo se transformou na pastoral de população em situação de rua, como explicou Marcos Ricardo, um dos organizadores.

– A partir daí começamos a servir sopa, levar roupa, kit de higiene, cobertores e começamos a evangelizar essas pessoas que estavam em situação de rua e foi onde surgiu a ideia do Natal com a população em situação de rua – disse ele lembrando que se tornou um evento oficial da Igreja na cidade.

– Tem crescido com o apoio de toda a comunidade, pastorais e padres e junto também agora com o bispo dom Luiz Henrique que tem abraçado essas causas e que veio para somar – explicou.

Para dom Luiz Henrique, essa foi uma importante oportunidade de viver seu primeiro Natal na região, como bispo diocesano.

– Estou muito feliz com essa oportunidade. Padre Rafael Ferreira fez o convite e eu prontamente acolhi para estar aqui no dia de Natal. Esse é o primeiro Natal aqui na diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. É uma oportunidade de estar mais próximo dos nossos irmãos que passam tantas dificuldades. É isso que Jesus pede a cada um de nós. Então é uma honra, uma grande alegria estar aqui junto com nossos irmãos que vivem nas ruas – disse dom Luiz ao destacar a necessidade de acompanhamento desses irmãos ao longo de todo ano.

– Parabenizo o trabalho que é realizado aqui ao longo do ano. As comunidades que procuram atender esses irmãos que estão percorrendo as nossas cidades. É isso que Jesus pede: solidariedade, partilha, fraternidade para que nosso mundo seja melhor – disse dom Luiz.