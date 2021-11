Bispo diocesano presidirá Santa Missa pelos oito anos de morte de Dom Waldyr Calheiros

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 16:36 horas

Dois professores da região lançam no mesmo dia um livro sobre o bispo

Volta Redonda- No próximo dia 30 de novembro, festa do Apóstolo Santo André, o bispo diocesano dom Luiz Henrique, presidirá a Santa Missa em sufrágio de Dom Waldyr Calheiros, quinto bispo da Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda. A celebração ocorrerá às 12h e 15min, na Co-Catedral de Nossa Senhora das Graças.

Conhecido por sua presença cristã, evangélica e ativa nas lutas sociais, Dom Waldyr ficou à frente desta Igreja Particular por 30 anos e contribuiu para que as atualizações propostas pelo Concílio Vaticano II chegassem às bases e contagiassem o coração dos fiéis.

Lançamento do livro sobre Dom Waldyr

No mesmo dia 30, próxima terça-feira, os professores e historiadores Hugo Leonardo Pereira Borba e Luiz Henrique de Castro Silva escolheram a data, dia em que se completam oito anos da morte do bispo Dom Waldyr Calheiros, para o lançamento do livro ‘Waldyr Calheiros, Dom e Profecia: entre o Báculo, Estrelas, o Aço e a Botina’.

O lançamento desta nova obra falando do quinto bispo da Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda, acontecerá no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, no horário das 19h.

Na opinião do professor Hugo Leonardo, a escolha de um local público e aberto como o Memorial Zumbi sinaliza a abertura de Dom Waldyr como também a dimensão plural do seu pastoreio nas diversidades.

Segundo o professor Luiz Henrique, o livro foi construído por várias mãos. “No próprio título as marcas da ação plural de Dom Waldyr. Tentamos, a partir do título, traçar toda trajetória de Dom Waldyr”, ressaltou o professor.

Relação de dom Waldyr e Diocese

A obra também fala sobre a relação profética que Dom Waldyr estabeleceu na Diocese, a partir de uma formulação pretendida pelo Concílio vaticano II e a Conferência dos Bispos da América Latina em Medellín, em 1968 (báculo). O professor Luiz Henrique comenta que a obra destaca também a resistência à ditadura militar na Região do Sul Fluminense, a questão dos trabalhadores dentro do processo representado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a proximidade que ele teve com os operários e suas lutas por direitos e dignidade, fato que o tornou conhecido como bispos dos operários, conferido pelos bispos da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).