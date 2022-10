Bispo Diocesano visita UniFOA para Celebração em honra a Nossa Senhora Aparecida

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 14:06 horas

Volta Redonda – O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique participou nesta segunda-feira, 24, de uma Celebração em honra a Nossa Senhora Aparecida, no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). A solenidade aconteceu no Campus Olezio Galotti, no Centro Histórico-Cultural, em Três Poços.

A visita de Dom Luiz Henrique ao Centro Universitário, reforça o compromisso com o diálogo entre a Igreja e as instituições da região Sul Fluminense. Aberto a professores, funcionários, estudantes e comunidade externa, a Celebração marcou o mês dedicado à Padroeira principal do Brasil, no ano em que completa 305 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba do Sul.

Dom Luiz Henrique foi recebido na Instituição pelo presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), mantenedora do Centro Universitário, Eduardo Prado. Durante a acolhida, o Bispo recebeu do dirigente, um livro com a história da faculdade “Fazenda Três Poços – do Café à Universidade”. Em agradecimento, Dom Luiz entregou a Eduardo, o azulejo comemorativo dos 100 anos da Diocese “Memória, Gratidão e Missão”.

Para o Bispo Diocesano, a Celebração Mariana foi motivo de satisfação e de resgate à tradição que existiu na instituição. “Agradeço o convite para estar no UniFOA. Digo que, a mensagem para todos é trazer uma palavra de encorajamento, ânimo, para execução de tarefas e atividades que são muito importantes para nossa região. Que Deus abençoe, com a intercessão de Nossa Senhora, todos os funcionários, estudantes e diretoria”, pontuou Dom Luiz Henrique.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, reforçou o interesse em continuar com a Celebração em honra a Nossa Senhora Aparecida, na Instituição. “Gostaria de agradecer a presença do Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, no Centro Universitário. Reforço o convite para que o senhor esteja conosco em cada outubro para a realização deste momento”, disse o presidente.