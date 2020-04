Bispo sobrevoa região abençoando católicos do Sul Fluminense

Matéria publicada em 19 de abril de 2020, 09:26 horas

Sul Fluminense – Fiéis da Igreja Católica recebem, desde às 11 horas da manhã deste domingo, 19, as bençãos do bispo diocesano dom Luiz Henrique, que sobrevoa de helicóptero as cidades atendidas pela Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. A benção é em intenção ao fim da pandemia do Novo Coronavírus que atinge o mundo. Dom Luiz Henrique saiu de Rio Claro, em um trajeto entre Engenheiro Paulo de Frontin a Itatiaia. Além do bispo, no helicóptero está um padre e o Santíssimo Sacramento.

A iniciativa, inédita na diocese, acontece no dia em que os católicos comemoram a Festa da Divina Misericórdia. De casa, os fiéis poderão acompanhar o trajeto dos religiosos, através das redes sociais da diocese.

O idealizador do projeto, padre Ronaldo Costa, disse que a ideia é aproximar os fiéis da igreja. “Nesse tempo de pandemia o nosso povo está meio perdido, precisando da ajuda dos pastores. Tive a ideia e graças a Deus nosso pastor teve essa sensibilidade de abençoar o nosso povo com o Santíssimo Sacramento, sobrevoando de helicóptero”, disse o padre, pedindo para que a população “reúna a família e esteja em oração junto ao bispo”.