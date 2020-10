Bispo natural de Valença é escolhido como novo Arcebispo de Brasília

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 11:18 horas

Valença, Brasília – O bispo Dom Paulo Cezar Costa, da Diocese de São Carlos (SP), foi escolhido para ser o novo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Brasília, no Distrito Federal. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (21), pelo Papa Francisco. A posse canônica está marcada para 12 de dezembro deste ano.

Dom Paulo Cezar Costa é natural de Valença, na região Sul Fluminense, e possui graduação em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro (1991), Mestrado e Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1998 e 2001).

Foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Bispo-Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 2010, ocupando inúmeros encargos. Já em junho de 2016, foi nomeado sétimo bispo da Diocese de São Carlos pelo Papa Francisco.

Até sua posse no Distrito Federal, Dom Paulo continua responsável pela administração da Diocese de São Carlos.

Nas redes sociais, o bispo comentou sobre o chamado de Papa Francisco e da Igreja Católica.

– Disse ‘Sim’ ao Papa Francisco buscando vivenciar o que os patriarcas e profetas de nossa fé fizeram: partiram respondendo a um Chamado de Deus. Ao Papa Francisco, minha filial obediência, comunhão e gratidão pela confiança. Percorremos um caminho pastoral; conseguimos várias realizações administrativas, tentamos crescer no relacionamento com a sociedade e na prática da caridade – disse Dom Paulo Cezar.

Ele também escreveu uma mensagem aos diocesanos de São Carlos.

– Gostaria muito de me encontrar com cada um de vocês para um abraço de até breve, na impossibilidade que o momento nos impõe, desejo realizar algumas celebrações no mês de Novembro. Elas serão devidamente comunicadas e transmitidas para que todos e todas se sintam abraçados por mim. Agradeço imensamente o carinho com que me acolheram. Fiz-me um com vocês padres, diáconos [permanentes e transitórios], religiosos (as), leigos e leigas. Sou agradecido pela vida de vocês doada junto com a minha nesta nossa Diocese. Aprendi a amar vocês assim como sinto que puderam me conhecer e amar a mim. Peço suas orações nestes tempos e que São Carlos Borromeu interceda por nós – afirmou o bispo em um dos trechos da mensagem.