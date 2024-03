Projeto Vida promove evangelização através do evento Hot Flames, na Black Jack

Volta Redonda – Em uma noite diferente, a Projeto Vida vai realizar a segunda edição do Hot Flames, na boate Black Jack. O evento irá promover a evangelização em um ambiente um pouco diferenciado, o intuito é levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não são evangélicas.

Com classificação livre, o Hot Flames será nesta quinta-feira (21), às 19h30, na Rua Coroados, número 77, no bairro Aterrado.

A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado para as famílias de Barra do Piraí, vítimas das fortes chuvas do mês passado.

Os interessados em participar podem garantir sua presença entrando em contato para reservas através do telefone (24) 99940-4211.

Serviço:

Entrada: 1kg de alimento não perecível;

Reservas: (24) 99940-4211

Endereço: Black Jack – Rua Coroados, nº 77, Volta Redonda – RJ.