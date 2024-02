Bloco Arrastão do Povão anima moradores do bairro Vista Alegre

Barra Mansa – A alegria do carnaval segue viva em Barra Mansa. Na tarde do domingo (11), o Bloco Arrastão do Povão saiu desfilando pelas ruas do bairro Vista Alegre, movimentando dezenas de munícipes. A celebração, que é uma das únicas que não passa pelo Centro da cidade, mantendo-se dentro das ruas do bairro, é uma das mais aguardadas pelos moradores e é marcada por muita música, diversão e animação. O desfile acontece novamente na próxima terça-feira (13), a partir das 13 horas.

O vereador Pissula, que está à frente do bloco desde 2007, ressaltou a longa existência da folia e o que ela significa para os residentes do bairro, além de agradecer ao governo municipal por todo o seu apoio: “A tradição do nosso bloco leva alegria pelas ruas do bairro há mais de 50 anos, através da nossa parceria com a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura. Destaco e agradeço a proatividade do nosso prefeito Rodrigo Drable com esta celebração. O amor que todos os foliões têm por esse bloco é o que nos move”, frisou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destaca que a celebração é um símbolo de resistência e muito importante para os moradores do bairro e seu entorno. “O Arrastão do Povão é uma resistência do Carnaval fora do Centro. É o único bloco que ainda manteve, nesses últimos anos, a continuidade, mesmo com a pandemia, enfrentando-a, mas mantendo o desfile fora do Centro e arrastando, de fato, uma multidão de moradores do bairro e de outros lugares também”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou que o Carnaval na cidade tem sido um sucesso e ressaltou a eficiência das equipes e autoridades envolvidas para que isso fosse possível.

– As ruas de Barra Mansa estão lindas e os blocos têm sido um grande sucesso. Seja no Centro, em Rialto ou em Amparo, os foliões ganharam as ruas. Importante destacar a parceria entre a nossa Fundação Cultura, com a Funarj, a Polícia Militar, os bombeiros, a Guarda Municipal e os envolvidos com os blocos, Luís Antônio Cardoso, Pissula, Vanessa, Paulinha, Daniel, Paulo Sandro, Maria Lúcia, Ivan, Bravo, Jackson Erick, e muitos, muitos amigos. Que continue sendo um ótimo Carnaval para todos – finalizou Drable.

Confira a programação dos próximos dias:

CALÇADÃO DAMA DO SAMBA

Segunda-feira (12/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

18h – Empolgasamba

20h – Show com Banda Guerra

Terça-feira (13/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h – Opsamba

20h – Show com Banda Guerra

CARNAVAL DAS CRIANÇAS – Bairro Roberto Silveira

Todos os dias das 14h às 16h

Recreação e música com DJ JR

CARNAVAL DE RIALTO



Segunda-feira (12/02)

16h – Kadu Silva e Banda

Terça-feira (13/02)

18h – Empolgasamba

CARNAVAL DE AMPARO



Segunda-feira (12/02)

18h – Partido A Mais

Terça-feira (13/02)

18h – Atividade Plena

BLOCOS DE RUA



Segunda-feira (12/02)

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira

Terça-feira (13/02)

13h | Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira