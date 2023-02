Bloco da Carmen é atração do carnaval em Conservatória - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 08:15 horas

O Bloco da Carmen, criado pela cantora Juliana Maia, é uma das atrações do carnaval de Conservatória, distrito de Valença, na próxima segunda-feira (20). Com a artista fantasiada de Carmen Miranda e a bordo de um Fusca conversível, o bloco inicia a concentração a partir das 10h30, e partindo às 11h pelas ruas do centro histórico. O patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio via edital Bloco nas Ruas RJ. No mesmo dia, às 17h, o Bloco da Carmen marca presença em Mendes, partindo do centro da cidade.

“O Bloco da Carmem é mistura de todas as artes: a arte circense, a musical, a visual, a teatral. É um encontro interessante, é na Bloco da Carmen é atração do carnaval em Conservatória rua, o povo faz parte do espetáculo, ele não é só ouvinte, mas sim protagonista”, comenta Juliana Maia. O repertório terá marchinhas famosas de Carmen Miranda, assim como outras inesquecíveis da história do carnaval.

O Bloco da Carmen em Conservatória é patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio via edital Bloco nas Ruas RJ.

Para as crianças

E Carmen Miranda não vai marcar presença apenas nas ruas. O musical “Carminha Miranda – a pequena notável para crianças” terá apresentação gratuita neste sábado (18), às 17h, no Teatro Sesc Rosinha de Valença. Os ingressos devem ser retirados no local da apresentação.