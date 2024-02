Bloco da Vida encanta a Vila, em Volta Redonda

Volta Redonda – O Bloco da Vida, principal atração do Carnaval na cidade fechou a programação da folia neste sábado (24), em Volta Redonda, com um desfile na Vila Santa Cecília. Com o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”, os 500 foliões entraram na avenida divididos em dez alas, com quatro carros alegóricos, comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala, rainha da bateria e 50 destaques.

O maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região abriu a programação às 20h, fazendo o desfile pela Rua 14, começando pela Praça Brasil e seguindo até o antigo Escritório Central da CSN.

Desfile da Unidos do Viradouro em VR é adiado

O desfile da Escola de Samba Unidos do Viradouro, que iria se apresentar em Volta Redonda junto do Bloco da Vida, foi adiado. Segundo a agremiação, o motivo seria o engarrafamento que se formou e impediu o fluxo de veículos na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio-São Paulo.

A escola de samba saiu de Niterói por volta das 17h, mas o ônibus com os integrantes ficou preso na serra até tarde da noite deste sábado (24) A escola iria apresentar parte do enredo campeão do Carnaval carioca de 2024. Com “Arroboboi, Dangbé”, a agremiação ganhou o 3º título da história da escola no sambódromo do Rio.

Uma nova data está sendo programada para Volta Redonda receber o desfile da campeã do Carnaval 2024 e será anunciada em breve.