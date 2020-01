Bloco de pré-carnaval deixa rastro de vandalismo em praça de Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 10:10 horas

Garrafas de bebida alcoólica ficaram espalhadas e foram recolhidas por moradores

Volta Redonda – Muito lixo espalhado, bancos e brinquedos quebrados. Estes foram alguns dos rastros deixados pelos frequentadores de um bloco de pré-carnaval, que se reuniu neste domingo, dia 12, em uma praça do bairro Vila Rica/Tiradentes. Em sua maioria jovens, os foliões se reuniram em uma praça do bairro com som alto e consumindo bebidas alcoólicas levadas em sacolas, caixas térmicas e isopores, caracterizando o que se tornou comum chamar de “Isoporzinho”. O encontro, segundo as autoridades, foi marcado através das redes sociais.

Moradores do bairro reclamaram ainda que homens e mulheres urinaram na porta das casas e nos canteiros das praças, ainda durante o dia. De acordo com os moradores, cerca de mil pessoas participaram do “evento”, que não teria autorização para acontecer. De acordo com a Secretaria Extraordinária de Segurança Pública de Volta Redonda (Sesp), funcionários da pasta, juntamente com guardas municipais, policiais militares e funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, foram ao local e tomaram as devidas providências, como multas e advertências.

Uma reunião com data prevista para a próxima quinta-feira, dia 16, acontecerá entre os órgãos de segurança pública para discutir quais medidas serão tomadas para que eventos como estes não aconteçam no município, principalmente diante da proximidade do Carnaval.

José Carlos, de 70 anos, mais conhecido como ‘Gaúcho’, é morador do bairro e disse ao DIÁRIO DO VALE que não testemunhou nenhuma confusão. Ele ressalta que não é contra, desde que haja fiscalização e que não tenha bagunça durante o encontro.

– Moro aqui há 28 anos. Eu não sou contra, desde que não tenha bagunça. Eu tinha acabado de chegar de viagem e pelo que vi, não houve confusão. Eu estava dentro do bar, porque um amigo pediu a minha ajuda por não estar dando conta da demanda. Vi que os motoristas que estavam com carro de som foram multados. Até às 5h tinha gente aqui na praça. Algumas moças ficaram bebendo depois do encontro. Nós (moradores) nos reunimos e limpamos tudo porque isso aqui estava uma imundice. Eles trazem as próprias bebidas, consomem e vão embora. A gente mora aqui, as crianças usam o espaço para brincar e por isso, limpamos tudo – disse.

Outra moradora, que não quis se identificar, disse ao DIÁRIO DO VALE que é contra esse tipo de encontro. Ela tem receio que, mesmo que haja fiscalização, algo aconteça por causa do excesso de consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens. ”Eu sou contra. Eles sempre bebem muito, e com isso, não têm controle de nada; e acabam brigando. Dessa vez não teve briga, mas desentendimentos podem acontecer, gerando violência. É importante haver fiscalização para que certas inconveniências não aconteçam no bairro”, comentou.