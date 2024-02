Bloco do Boi anima último dia da folia em BM; veja vídeo

Barra Mansa – O último dia de Carnaval em Barra Mansa está com uma intensa programação com shows, matinês e DJ. Um dos destaques desta terça-feira, dia 13, é o Bloco do Boi, que desfila pelas ruas da cidade há 78 anos.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, enfatizou que a celebração é a mais antiga e tradicional da cidade e, por isso, importante: “O Bloco do Boi é o mais antigo da cidade, com quase 80 anos, e é a maior expressão do Carnaval barra-mansense, sem dúvida, reconhecido por todos. Por ser o mais antigo, ter resistido durante todas as fases e eras dos carnavais e todos os estilos de música, ele segue fazendo parte da história e da memória da população”, finalizou.

Moradora do bairro Apóstolo Paulo, Ana Maria Rosa dos Santos, elogiou a organização do Carnaval em Barra Mansa. “Desde sempre venho ao Bloco do Boi. É um evento muito familiar, seguro e tranquilo. É um evento que as pessoas não podem perder. Estou até com as pernas doendo de tanto que curti, desde a concentração lá no bairro Roberto Silveira”, disse a foliã.

Já o morador do bairro Vila Coringa, Jhonata Gomes, lembrou da sua história com o Bloco. “Costumo dizer que desfilo desde a barriga da minha mãe. É o melhor e mais tradicional de Barra Mansa e sempre maravilhoso, com uma ótima organização e segurança, trazendo tranquilidade a todos e muita animação”, disse.

Confira a programação desta terça-feira (13/02)

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h – Opsamba

20h – Show com Banda Guerra

CARNAVAL DE RIALTO

18h – Empolgasamba

CARNAVAL DE AMPARO

18h – Atividade Plena

BLOCOS DE RUA

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira