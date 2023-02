Bloco do Juremeiros chega ao carnaval da região - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 19:09 horas

Após dois anos sem Carnaval, as cidades de Mendes, Barra Mansa e Bananal apostam no Samba de Raiz do Juremeiros para animar os foliões

Dois anos se passaram e os moradores do Sul Fluminense estavam cheio de saudades de cair na folia e aproveitar o Carnaval. E algumas cidades estão apostando em uma programação bem completa e cheia de ritmo. Os apaixonados pelo Samba de Raiz terão sua vez no Carnaval 2023. O Juremeiros – grupo que nasceu dentro do evento beneficente Samba da Jurema – vai agitar três cidades da nossa região.

No domingo (19), eles estarão em Mendes, a partir das 23h, na Praça Dr. João Neri, no Centro da cidade. Já na segunda (20), o Bloco do Juremeiros vai acontecer no Clube Municipal de Barra Mansa, das 15h às 21h, com direito a Bailinho para os pequenos com recreadores e Dj Vinny comandando a folia nos intervalos. Encerrando a folia, na terça-feira (21), o show será em Bananal, a partir das 19h, na Praça Rubião Júnior. Para conferir a programação completa é só acessar www.juremeiros.com.

No repertório, além do Samba de Raiz com inspiração em artistas como Alcione, Beth Carvalho, Cartola, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão, haverá espaço para um set list especial dedicado às músicas tradicionais de carnaval.

“Após 5 anos de estrada com o Juremeiros, a gente tem uma grande certeza: nosso show é para todas as pessoas. São 5 anos dedicados ao Samba de Raiz, mas especialmente dedicado a transformar as pessoas através da música. Temos certeza de que, neste carnaval, não será diferente e o grupo está muito animado”, contou Raphael Garcêz, vocalista e instrumentista da banda.

Conhecendo mais do Juremeiros

Raphael Garcêz, musicista, reuniu um grande time de talentos do samba e desde a primeira edição do Samba da Jurema, que aconteceu em março de 2018 em Barra Mansa/RJ, eles vêm ganhando notoriedade a cada apresentação. O evento solidário serviu de palco para enaltecer o talento de músicos que atuam no segmento há anos. Filhos do Samba da Jurema, nasceu então, Juremeiros, que é composto por Daiana Damião (Reco-reco e voz), Deivid Ramos (Trombone), Igor Bravo (Cavaco e voz), LD – Luciano Dias (Tantã), Mestre André (Bateria), Pedro Cabral (Congas), Pedro Morais (Pandeiro), Pedro Toledo (Cuíca e Saxofone), Rafinha Black (Repique de mão e voz), Raphael Garcêz (Violão 7 Cordas e voz), Tolen (Surdo) e Victor Oliveira (Violão 6 cordas e voz).

A banda já dividiu palco com Marquinho Sathan (2020) e Leci Brandão (2022), tendo o primeiro acontecido na Praia de Mangaratiba/RJ e o segundo na Praça Brasil, em Volta Redonda/RJ, sendo ambos os shows gratuitos.

Ao longo dos anos, o grupo já se apresentou para aproximadamente 200 mil pessoas. Os Juremeiros estão resgatam e enaltecem o amor pelo ritmo, mostrando que o samba e o sambista podem e devem estar onde quiserem.

Agenda Juremeiros Carnaval 2023

Domingo (19/02), às 23h

Praça Dr. João Neri, Centro, Mendes/RJ. Evento gratuito.

Segunda-feira (20/02), de 15h às 21h

Bloco do Juremeiros, Clube Municipal de Barra Mansa, com Bailinho para os pequenos com recreadores e Dj Vinny nos intervalos. Os convites custam R$ 30,00 e estão sendo vendidos pelo Sympla. Crianças até 10 anos não pagam para entrar e os convites precisam ser retirados também pelo Sympla.

Terça-feira (21/02), às 19h

Praça Rubião Junior, Centro, Bananal. Evento gratuito.