Bloco reúne milhares com animação e flagrantes de irregularidades em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 15:21 horas

Sul Fluminense – Um dos blocos de Pré-Carnaval programados para percorrer as ruas centrais do bairro Aterrado arrastou milhares de pessoas na noite deste domingo, dia 9. Apesar da animação e alegria comuns em eventos do tipo, flagrantes de irregularidades foram constatados a todo o momento. Menores consumiam bebidas alcoólicas sem qualquer constrangimento ou impedimento. Drogas também eram usadas de maneira livre em meio ao grande público. Pequenos focos de tumulto foram registrados em diversos instantes.

O som em geral não lembrava também o Carnaval propriamente dito. Funks com palavrões deram o tom da caminhada. Moradores de áreas próximas ficaram perplexos com a ousadia de alguns foliões. “Bebem e usam drogas sem o menor pudor. Entram nas ruas transversais e acham que estão livres de qualquer regra. Infelizmente, estamos nos acostumando a isso, pois já vem de alguns anos para cá essa “tendência”, disse uma professora aposentada, que preferiu não se identificar.

Outra moradora também se queixou do tumulto na rua onde mora.

– O Carnaval nem começou direito e já quero que acabe. Passar a noite ouvindo esse bloco de pré-carnaval foi horrível. Não consegui dormir e estava acompanhada da minha sobrinha, que ficou chorando por conta do barulho lá fora. Falta de respeito, isso. Já é ruim ter que aguentar os jovens fazendo bagunça toda sexta-feira à noite, quando vem para os bares daqui. A gente precisa dormir cedo para trabalhar e não consegue por causa da baderna sem fim – Sônia da Silveira.

Em números oficiais, mais de vinte blocos irão animar a folia em Volta Redonda. A programação do Carnaval de rua começou no final de semana e conta com o trabalho de diversas áreas da prefeitura. O objetivo é organizar e apoiar os blocos tradicionais da cidade, “prezando pela segurança dos foliões e causando o menor impacto possível no entorno”.

Em comunicado oficial, o 28º Batalhão informou que não foram, registradas ocorrências por conta do evento. “Não tivemos nenhum registro de roubo de rua, sem homicídio, não tivemos nenhum incidente nos blocos nesse final de semana”, dia a nota.

Ocorrência em Resende

Em Resende, a festa tem foco diferente, pois é promovida pela Prefeitura e é fixa na Praça do Trenzinho, no Centro da Cidade, com bandas tocando Samba, Axé e Marchinhas. Há Espaço Kids para as crianças e controle de entrada e saída de bebidas no perímetro da festa. Problema: com as garrafas de vidro impedidas de entrar na área do palco, grupos de jovens e adolescentes foram para ruas próximas para beber e escutar músicas que saíam de carros com som alto. Com isso, houve focos de brigas e tumultos.

Ainda em Resende, haverá uma segunda edição do Pré-Carnaval neste fim de semana. A comandante do 37º Batalhão, tenente-coronel Luciana de Oliveira, fez um balanço dos primeiros dias.

– O primeiro final de semana de Pré-Carnaval em Resende transcorreu sem alterações. O planejamento feito em conjunto: PM, GM e Prefeitura foi cumprido e não tivemos maiores problemas. Algumas ruas foram fechadas com o objetivo de não causar engarrafamento e também para prevenir acidentes – disse.

A policial, no entanto, reconheceu a ocorrência de alguns incidentes e tumultos.

– Como todo grande evento, onde temos um público grande, as vezes alguns pequenos tumultos podem surgir, mas a ação da Polícia Militar e Guarda Municipal foi imediata e precisa. Iremos reunir os organizadores novamente para avaliarmos o que foi feito nesse final de semana e se necessário for refaremos o planejamento – disse.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra jovens e adolescentes bebendo em garrafas de vidro, fora do perímetro da festa. Em determinado momento, uma briga generalizada começa e há correria.