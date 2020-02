Bloco reúne milhares com animação e flagrantes de irregularidades em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 08:16 horas

Sul Fluminense – Um dos blocos de Pré-Carnaval programados para percorrer as ruas centrais do bairro Aterrado arrastou milhares de pessoas na noite deste domingo, dia 9. Apesar da animação e alegria comuns em eventos do tipo, flagrantes de irregularidades foram constatados a todo o momento. Menores consumiam bebidas alcoólicas sem qualquer constrangimento ou impedimento. Drogas também eram usadas de maneira livre em meio ao grande público. Pequenos focos de tumulto foram registrados em diversos instantes.

O som em geral não lembrava também o Carnaval propriamente dito. Funks com palavrões deram o tom da caminhada. Moradores de áreas próximas ficaram perplexos com a ousadia de alguns foliões. “Bebem e usam drogas sem o menor pudor. Entram nas ruas transversais e acham que estão livres de qualquer regra. Infelizmente, estamos nos acostumando a isso, pois já vem de alguns anos para cá essa “tendência”, disse uma professora aposentada, que preferiu não se identificar.

Outra moradora também se queixou do tumulto na rua onde mora.

– O Carnaval nem começou direito e já quero que acabe. Passar a noite ouvindo esse bloco de pré-carnaval foi horrível. Não consegui dormir e estava acompanhada da minha sobrinha, que ficou chorando por conta do barulho lá fora. Falta de respeito, isso. Já é ruim ter que aguentar os jovens fazendo bagunça toda sexta-feira à noite, quando vem para os bares daqui. A gente precisa dormir cedo para trabalhar e não consegue por causa da baderna sem fim – Sônia da Silveira.

Em números oficiais, mais de vinte blocos irão animar a folia em Volta Redonda. A programação do Carnaval de rua começou no final de semana e conta com o trabalho de diversas áreas da prefeitura. O objetivo é organizar e apoiar os blocos tradicionais da cidade, “prezando pela segurança dos foliões e causando o menor impacto possível no entorno”.

Ocorrência em Resende

Em Resende, a festa tem foco diferente, pois é promovida pela Prefeitura e é fixa na Praça do Trenzinho, no Centro da Cidade, com bandas tocando samba. Axé e marchinhas. Há Espaço Kids para as crianças e controle de entrada e saída de bebidas no perímetro da festa. Problema: com as garrafas de vidro impedidas de entrar na área do palco, grupos de jovens e adolescentes foram para ruas próximas para beber. Com isso, houve focos de brigas e tumultos.

Ainda em Resende, haverá uma segunda edição do Pré-Carnaval neste fim de semana. A comandante do 37º Batalhão, tenente-coronel Luciana de Oliveira, fez um balanço dos primeiros dias.

– O primeiro final de semana de Pré-Carnaval em Resende transcorreu sem alterações. O planejamento feito em conjunto: PM, GM e Prefeitura foi cumprido e não tivemos maiores problemas. Algumas ruas foram fechadas com o objetivo de não causar engarrafamento e também para prevenir acidentes – disse.

A policial, no entanto, reconheceu a ocorrência de alguns incidentes e tumultos.

– Como todo grande evento, onde temos um público grande, as vezes alguns pequenos tumultos podem surgir, mas a ação da Polícia Militar e Guarda Municipal foi imediata e precisa. Iremos reunir os organizadores novamente para avaliarmos o que foi feito nesse final de semana e se necessário for refaremos o planejamento – disse.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra jovens e adolescentes bebendo em garrafas de vidro, fora do perímetro da festa. Em determinado momento, uma briga generalizada começa e há correria.