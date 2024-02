Bloco Tradição, do Morro do Cruzeiro, agita o primeiro dia de Carnaval em Barra Mansa

Barra Mansa – A alegria do Carnaval chegou a Barra Mansa e para dar início às festividades, o Bloco Tradição, do Morro do Cruzeiro, sacudiu os moradores na noite desta sexta-feira (9). A celebração esse ano não ficou concentrada apenas na principal via do bairro, a Alameda João Miranda Torres. Os foliões acompanharam o bloco e desfilaram pela Avenida Joaquim Leite, no Centro, e seguiram até o Calçadão Dama do Samba, onde foram recepcionados pelo Grupo Ziriguidum.

O bloco carnavalesco Tradição tem oito anos de existência. A agremiação foi criada por Daniel Melo e Paula Lima a partir do saudosismo dos moradores da primeira Escola de Samba de Barra Mansa, os ‘Boêmios do Morro’. O pavilhão do bloco tem as cores vermelho, preto e branco, o emblema da cruz e o chapéu Panamá.

A moradora do bairro, Rose Gonçalves Pereira, parabenizou o desempenho do Bloco Tradição. “Nota mil! Muito bom! Levaram alegria para a comunidade, fazendo o carnaval começar com o pé direito. Que venham os próximos blocos”, exclamou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre o diferencial do bloco deste ano em relação aos dos anos anteriores e como é importante manter esta tradição festiva para os munícipes. “O destaque do bloco no Morro do Cruzeiro deste ano, foi que, pela primeira vez, eles desfilaram na Avenida Joaquim Leite, saindo do bairro, com a bateria mais encorpada, que é a maior da nossa cidade. O bloco não tem esse nome à toa, ele já nasce com o elemento mais interessante do Carnaval, que é a comunidade e a tradição daquele pedacinho de chão lá do Morro do Cruzeiro, de se reunir com tanta força e fazer um dos carnavais mais bonitos que a cidade já viu”, frisou.

Bloco Mensageiros do Axé



Ainda na tarde de sexta-feira, o bloco Mensageiros do Axé, que celebra as religiões de matrizes africanas e reforça a mensagem que a luta por igualdade é importante, se concentrou na Estação das Artes, no Centro, e em seguida desfilou pela Avenida Joaquim Leite com muita música e alegria.

Confira a programação dos próximos dias:



CALÇADÃO DAMA DO SAMBA



Sábado (10/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

17h – Partido a Mais

19h – BELAROSA – GIRO CULTURAL FUNARJ

21h – Bateria Show

Domingo (11/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h – Reunião Papo de Samba

20h – Kadu Silva e Banda

Segunda-feira (12/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

18h – Empolgasamba

20h – Show com Banda Guerra

Terça-feira (13/02)

15h – DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h – Opsamba

20h – Show com Banda Guerra

CARNAVAL DAS CRIANÇAS – Bairro Roberto Silveira

Todos os dias das 14h às 16h

Recreação e música com DJ JR

CARNAVAL DE RIALTO

Sábado (10/02)

18h- Bateria Super Show

Domingo (11/02)

16h – Partido A Mais

Segunda-feira (12/02)

16h – Kadu Silva e Banda

Terça-feira (13/02)

18h – Empolgasamba

CARNAVAL DE AMPARO

Sábado (10/02)

16h – Bateria Super Show

Domingo (11/02)

18h – Atividade Plena

Segunda-feira (12/02)

18h – Partido A Mais

Terça-feira (13/02)

18h – Atividade Plena

BLOCOS DE RUA

Sábado (10/02)

10h | Abadatucada – Estação das Artes – Centro

13h | Bloco Me Beija Direito – Avenida Domingos Mariano – Centro

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira

Domingo (11/02)

13h | Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira

Segunda-feira (12/02)

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira

Terça-feira (13/02)

13h | Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre

16h | Bloco do Boi, Roberto Silveira