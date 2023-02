Blocos agitam último dia de carnaval em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 11:48 horas

Angra dos Reis – Após seis dias com dezenas de blocos agitando os foliões em toda a cidade, o carnaval em Angra dos Reis chega ao fim nesta terça-feira (21) com muitos blocos nas ruas. A programação começa às 15h com o Bloco do Marinas. No mesmo horário, será a vez do Bloco Piranhas do Camorim animar o público no bairro.

O último dia de Carnaval ainda contará com os blocos Siri Gostoso (Praia da Itinga); Rebobina (Centro); Sujos de Lama (Campo Belo); Amigos Nordestinos (Ilha Grande); Unidos da Porteira (Japuíba) e Mocidade Unida do Tatu (Centro). Por fim, será a vez dos tradicionais Quarta Sem Lei e Galera do Rock fecharem a festa do Momo angrense, no Centro.

Além dos já consagrados blocos, o Carnaval 2023 de Angra dos Reis conta com o Barracão do Samba e atrações nos bairros: Parque Mambucaba, Vila do Abraão e Japuíba são algumas das localidades que estão recebendo DJs e músicos para animar o público.

PROGRAMAÇÃO

BLOCOS

15h – Bloco do Marinas – Concentração na Estrada do Marinas

15h – Bloco Piranhas Camorim – Concentração na Rua Dom Pedro I, em frente ao Bar do Zé Quintino, no Camorim

16h – Bloco Siri Gostoso – Concentração na orla da Praia da Itinga

17h – Bloco Rebobina – Concentração na Praça General Osório, no Centro

18h – Bloco Sujos de Lama – Rua Prefeito João Gregório Galindo, em frente à garagem da Bonfim, no Campo Belo

19h – Bloco Amigos Nordestinos – Concentração na Vila do Abraão, na Ilha Grande

19h30 – Bloco Mocidade Unida do Tatu – Concentração na Praça General Osório, no Centro

20h – Bloco Unidos da Porteira – Concentração no Campo da Porteira, no Japuíba

22h – Bloco Quarta Sem Lei – Concentração na Praça General Osório, no Centro

23h Bloco Galera do Rock – Concentração na Praça General Osório, no Centro

BARRACÃO DO SAMBA – CAIS DE SANTA LUZIA

16h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

21h – DJ Beto Vieira

23h – Rafael Aquino

VILA DO ABRAÃO

20h – DJ Sergio Xfat e Junior Oliveira

20h30 – Inspirasamba

23h30 – Calebe e Leilani

PARQUE MAMBUCABA

21h – DJ Spencio

22h – Nosso Som

VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA

21h – DJ André Costa

23h – Iolanda

FRADE

21h – Fabio DJ

23h – Davi Dias

JAPUÍBA

21h – DJ Pablo

22h – Kayu

MONSUABA

21h – DJ Juninho Magnata

22h – Inspirasamba