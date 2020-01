Blocos de carnaval de Barra Mansa podem se inscrever até terça-feira

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 17:22 horas

Agremiações inscritas no edital serão selecionadas por uma comissão organizadora e receberão estrutura para desfilar

Barra Mansa – Blocos carnavalescos que queiram desfilar em Barra Mansa têm até a próxima terça-feira (21), para se inscrever no edital da Fundação de Cultura. Os blocos serão selecionados por uma comissão avaliadora e receberão toda a estrutura para a realização do evento, que deve acontecer entre os dias oficiais do Carnaval 2020, 22 e 25 de fevereiro.

O presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Bravo, explica que podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas que tenham experiência com realização de eventos de Carnaval ou que já tenham costume de colocar seus blocos na rua.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pessoalmente no Palácio Barão de Guapy, das 8h às 17h, na sede da Fundação de Cultura.

– Essa é a segunda vez que o município realiza a seleção de blocos de Carnaval por meio de edital. O objetivo é descentralizar os eventos de Carnaval, incentivando e fomentando os organizadores dos blocos nos bairros. Seno assim, aqueles que querem realizar o desfile, fora do Centro, acabam tendo uma pontuação maior do que aqueles que querem fazer no Centro. Esse não é o único critério, mas vale a pena ressaltar que essa é uma política de fomento para descentralização – explicou o presidente.

O edital está aberto desde o dia sete deste mês. O resultado dos blocos selecionados será divulgado no dia 27 e todos os que forem contemplados vão receber suporte como licenciamento do evento junto aos órgãos de segurança, além da parte estrutural que consiste em um mini trio elétrico, banheiro químico, segurança e brigadista.

– Nós tivemos uma boa adesão de inscritos e estamos satisfeitos com essa adesão, com a resposta dos blocos. Nós sabemos que os blocos antigos não se adéquam a políticas de editais, não estão acostumados, mas ainda é um processo e cada vez mais temos a participação de novos. Toda estrutura que estamos oferecendo é o mínimo para um evento como ser realizado e ela tem capacidade para atender até mil pessoas, assim como foi no ano passado – destacou Bravo.

As análises de cada requisito serão publicadas junto ao resultado final.

Bloco do Boi

O Bloco do Boi completa 74 anos, neste Carnaval. Marcelo Bravo explicou que a agremiação não participa do edital, uma vez que desfila todos os dias de Carnaval, no Centro de Barra Mansa.

O bloco, segundo ele, está fora de concurso por ser o mais antigo e tradicional do município.

– O edital é apenas para blocos que queiram desfilar em apenas um dia. O Bloco do Boi podemos dizer que é “hors concours”, no entanto, apesar disso, ele também dá entrada nos órgãos de segurança e licencia o evento, dentro do prazo. Dessa forma, o bloco recebe o apoio operacional e institucional como o balizamento da Guarda Municipal e suporte na dispersão e concentração – esclareceu Bravo.

O Bloco do Boi vai desfilar no sábado (22), domingo (23), segunda-feira (24) e terça-feira (25) de Carnaval.

A concentração da bateria será ao lado do Minas Esporte Clube, por volta das 16h, com início do desfile pelas ruas, às 17h.

No trajeto, o arrastão seguirá pelas ruas Pinto Ribeiro, Duque de Caxias, José Marcelino de Camargo e Joaquim Leite, encerrando o desfile no Calçadão Dama do Samba Paula Jesus Francisco.

Seleção

O carnavalesco e fundador do bloco “Me Beija Direito”, Leonardo Lima, já fez a inscrição do bloco e está otimista com o resultado. Ele também inscreveu a agremiação no edital da Fundação da Cultura no ano passado. Será o quarto ano que ele organiza o evento.

Se contemplado, o bloco desfilará no sábado de Carnaval, 22 de fevereiro, e terá concentração na rua anexa às Lojas Americanas, no Centro.

– Estamos na expectativa, mas acredito que seremos contemplados para desfilar e, mais uma vez, no sábado, abrindo o Carnaval da cidade. No ano passado a adesão ao bloco foi muito legal, conseguimos arrastar muitos foliões, e neste Carnaval queremos repetir o mesmo sucesso. Teremos a vantagem de desfilar no sábado, quando muitas pessoas ainda não viajaram e isso é muito bom – enfatizou Lima, ao acrescentar que talvez o bloco prepare uma surpresa para os foliões pós-carnaval.