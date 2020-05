Bloqueios nas entradas de Volta Redonda causam engarrafamentos na BR-393

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 09:47 horas

Volta Redonda – As barreiras sanitárias instaladas na noite de domingo (03) em Volta Redonda estão provocando congestionamentos e engarrafamentos na manhã desta segunda-feira (04) na BR-393, Rodovia Lúcio Meira. Pelas redes sociais, internautas destacam grande fluxo de veículos entre os bairros Santo Agostinho e Jardim Amália II, pois os acessos à Radial Leste para quem vem em direção ao Centro e ao bairro Aterrado, estão bloqueados com manilhas de concreto e cones.

O objetivo das barreiras é de evitar grande fluxo de trânsito e de pessoas no município, além de que só é permitida a entrada de moradores ou de quem mora em outras cidades e trabalha em Volta Redonda.

As barreiras também foram instaladas no trevo da Rodovia do Contorno, que dá acesso ao bairro Água Limpa pela Rua Rio Araguaia e pelo Túnel 20.

Na BR-393, o congestionamento é decorrente dos motoristas que não sabiam sobre o novo decreto divulgado pelo prefeito Samuca Silva durante transmissão ao vivo, nas redes sociais da tarde de domingo (03). Com isso, os motoristas que não são moradores ou trabalham em Volta Redonda são obrigados a manobrar e retornar de onde vieram, o que pode provocar acidentes.

Na Radial Leste, o trânsito funciona no sentido Aero Clube-Vila Americana, mas quando chegam na Via Lúcio Meira, os veículos são obrigados a ir em direção ao Centro do município ao seguir em direção ao Santo Agostinho.