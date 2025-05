BlueRio 2.0: Estado aposta em startups para soluções sustentáveis

Estado do Rio – O Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (6), a segunda edição do BlueRio, programa colaborativo de inovação em Economia Azul idealizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro em parceria com a consultoria de inovação aberta Beta-i Brasil. A iniciativa conecta startups de diferentes partes do mundo a empresas e instituições do ecossistema fluminense, promovendo soluções sustentáveis para o uso inteligente dos recursos hídricos e marinhos. Ao todo, 60 startups serão selecionadas na primeira etapa.

“O BlueRio é mais uma prova de que o Rio de Janeiro está preparado para liderar a nova economia do século 21: sustentável, inteligente e conectada com o futuro. Estamos atraindo talentos, movimentando o ecossistema de inovação e gerando oportunidades reais para quem cuida do meio ambiente. O futuro começa aqui, e começa agora”, declarou o governador Cláudio Castro.

Cronograma

A expectativa é divulgar o edital até o fim de maio. Após o período de inscrições e a seleção das 60 startups, 30 irão seguir para uma segunda fase, um bootcamp, que deverá ser realizado em agosto, onde os empreendedores terão uma mentoria presencial para refinar as ideias, ajustar os modelos de negócio e alinhar os principais objetivos com investidores ou parceiros.

“O Rio de Janeiro está na vanguarda das políticas ambientais. Nosso governo nunca diz ‘não’ para o meio ambiente. Estamos liderando uma transformação, com grandes investimentos em sustentabilidade, saneamento e inovação. O compromisso é fazer do Rio uma referência global em desenvolvimento sustentável”, afirma o secretário do Ambiente, Bernardo Rossi.

Na segunda edição do BlueRio, os parceiros estão organizados em torno de seis macro áreas de impacto: Saneamento; Portos, Navegação e Logística; Sustentabilidade e Clima; Energia Sustentável; Turismo; e Bioeconomia. Entre os participantes dessa versão 2.0 do programa, estão nomes de peso como Porto Sudeste, Cisbra/Caerj, Porto do Açu, GALP, Fundação Grupo Boticário, Águas do Rio, Cedae, OceanPact, Prefeitura municipal de Cabo Frio e Wilson Sons.

Estrutura do programa

O diferencial deste programa está no modelo colaborativo. As empresas parceiras participam do mapeamento dos desafios estratégicos até o desenvolvimento de provas de conceito junto às startups, chegando a soluções adaptadas à realidade local com potencial de escala global.

A estrutura do programa é composta por cinco etapas, que vão da identificação de desafios prioritários até a validação de soluções com startups nacionais e internacionais. Na primeira edição, realizada entre os anos de 2023 e 2024, o projeto BlueRio já demonstrou a sua capacidade de gerar impacto alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nas áreas de segurança hídrica, saneamento e educação ambiental. Na ocasião, cerca de 290 startups se inscreveram para participar, sendo 32% delas brasileiras.

“Nesta etapa, além de fortalecermos a colaboração entre empresas, instituições e startups para o desenvolvimento de soluções inovadoras, ampliaremos o impacto com ações voltadas à formação de novos empreendedores, por meio de um programa focado na capacitação de jovens e em temas socioambientais”, diz André Nunes, Managing Partner da Beta-i Brasil.