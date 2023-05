BM: 2º Campeonato de Jogos Educacionais Digitais acontece neste sábado (3)

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 11:21 horas

Barra Mansa – Acontece neste sábado (3) o 2º Campeonato de Jogos Educacionais Digitais, para estudantes da rede municipal de ensino de Barra Mansa. O evento realizado pela Secretaria de Educação será das 7h às 15h, de forma online.

Na sexta- feira (2), os alunos receberão links e QR Codes nas suas respectivas escolas, os quais podem ser acessados com tablets ou smartphones, que permitirão entrar nos jogos. Para validar a participação, é necessário que os alunos preencham corretamente suas identificações com nome, sobrenome, nome da escola e turma.

O resultado será divulgado às 18 horas, no canal do Youtube “Do aprender ao ensinar.” Cada modalidade terá três ganhadores, que receberão medalhas.