BM adia resultado parcial de processo seletivo para sexta-feira

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 16:58 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), informa que o resultado parcial do processo seletivo foi adiado para a próxima sexta-feira (09) devido à grande quantidade de inscritos.

Ao todo, foram 2.491 inscritos. A maior procura foi para agente administrativo, com 790 inscrições, seguido por agente educador com 507 e auxiliar de serviços gerais com 490.

O resultado será divulgado na sede da SMASDH e no site da Prefeitura. O pedido de recurso deve ser feito nos dias 12 e 13. Já o resultado final será divulgado no dia 16. Os casos de empate serão resolvidos tendo como requisito a idade. O desempate será em favor do candidato mais idoso, e, persistindo, pela ordem de inscrição.

Vagas e salários

O processo seletivo é para contratação temporária de 109 profissionais. As oportunidades são para: 16 psicólogos, 30 agentes educadores, 15 motoristas, 12 auxiliares de serviços gerais, 12 agentes administrativos, um pedagogo (pelo período de seis meses), e 23 assistentes sociais (pelo período de 12 meses). O salário será de R$ 1.100,00 mensais, segundo a SMASDH.

Convocação

Os convocados terão 48 horas para se apresentarem. Caso contrário, será chamado o próximo na ordem de classificação. Se por qualquer impedimento o candidato selecionado, mesmo tendo comparecido à convocação, não puder iniciar as atividades no prazo de 48 horas, será considerado desclassificado, sendo convocado o próximo na ordem de classificação.