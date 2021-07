BM aplica segunda dose de AstraZeneca nesta sexta-feira

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 16:58 horas

Barra Mansa – Para dar continuidade à imunização contra a Covid-19, Barra Mansa aplicará segunda dose da vacina AstraZeneca, nesta sexta-feira (16), em Barra Mansa. Serão imunizadas as pessoas que estavam agendadas para receber o complemento do imunizante entre os dias 17 e 23 de julho.

Com o intuito de evitar aglomeração e manter o atendimento de qualidade, o horário foi dividido de acordo com o mês de nascimento, sendo de 8h às 12h para os nascidos de janeiro a abril, 12h às 16h de maio a agosto e 15h às 18h de setembro a dezembro. Para receber a dose complementar, é necessária a apresentação do cartão de vacina.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre a vacinação e informou os planos para as próximas semanas.

– No último mês nós avançamos muito na vacinação. Foram contemplados mais de dez grupos e estamos chegando à marca de 120 mil doses aplicadas na cidade. Agora, nas próximas semanas, nós esperamos prosseguir cada vez mais e atender a maior quantidade de pessoas que nós conseguirmos e assim finalizar a imunização assim que possível – comentou.

Vacinação de quinta-feira

Já nesta quinta-feira, 15, mulheres de 40 anos, assim como gestantes, puérperas e lactantes receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Parque da Cidade. As segundas doses agendadas para este dia também foram aplicadas. Segundo a coordenadora de Imunização do município, tudo transcorreu normalmente.

– Estamos respeitando todos os protocolos com o objetivo de preservar e dar mais conforto para as pessoas no ato da imunização – concluiu.