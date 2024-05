BM: Clínica Veterinária Municipal realizou 8 mil castrações

Barra Mansa – Inaugurada em agosto de 2020, a Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa já realizou cerca de 8.030 procedimentos de castração de cães e gatos de forma gratuita. A unidade, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, está localizada na Rua Adolpho Klotz, 837, no bairro Santa Rosa, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os agendamentos são feitos presencialmente às sextas-feiras ou através dos telefones (24) 3512-0757 ou (24) 3512-0756. São oferecidas 80 vagas por semana e não há fila de espera, pois as marcações acontecem com uma semana de antecedência ao procedimento.

A administradora da Clinica Veterinária Municipal, Jaqueline Pereira da Cunha, contou que, além de contar com uma equipe especializada, o trabalho preza pela excelência no atendimento. “Todos nós que trabalhamos aqui acreditamos que todo animal atendido deve ser tratado como prioridade”, disse Jaqueline, que acrescentou ainda que o local não oferece consultas e nem emergência.

Além disso, Barra Mansa tem um projeto em andamento para a construção de um Hospital Veterinário, conforme destacou o prefeito Rodrigo Drable recentemente. “O hospital irá realizar atendimentos 24 horas por dia e vai representar uma expansão da clínica veterinária. Recentemente criamos a Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais e tudo isso permitirá ampliar ainda mais as ações nesse sentido”, comunicou.