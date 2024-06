BM começa usar novo sistema de gestão educacional

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realizou na noite desta segunda-feira (3), uma cerimônia no Sest Senat (Serviço de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) para lançar oficialmente o novo sistema de gestão educacional ‘Rede Educa BM’. A nova plataforma é desenvolvida pela empresa Auge.

O sistema permitirá, de forma prática, que todos tenham acesso a informações pertinentes do âmbito escolar, assuntos como frequência, desempenho, cardápio oferecido nas unidades e demais dados que estão disponibilizados de forma on-line, por meio do site https://educacao.barramansa.rj.gov.br.

O Rede Educa BM também oferece aplicativos móveis específicos para diferentes usuários. Os pais e responsáveis podem acessar informações sobre a vida acadêmica dos estudantes facilitando a comunicação com a escola. Os alunos conseguem acompanhar suas notas, dentre outras informações. Os gestores recebem dados para auxiliar na administração escolar como monitoramento e gestão eficiente e os professores conseguem acompanhar o registro de notas, frequência e outras atividades relacionadas ao ensino.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito Rodrigo Drable, a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, o assessor especial na coordenação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Marcus Barros, os secretários de Administração, Gabriel Resende, e de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, a diretora do Sest Senat (Unidade de Barra Mansa), Beatriz Araújo, a representante da empresa Auge, Evelyn Almeida, o presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro, os vereadores Luiz Furlani e Marquinho Pitombeira, além do Tenente-coronel do 28º Batalhão de Polícia Militar, Moisés Pinheiro Sardenberg.

Na ocasião, Drable destacou o compromisso da sua gestão à frente da Prefeitura de Barra Mansa ressaltando que esta plataforma é mais um avanço no trabalho da rede escolar. “Antigamente se gastava dinheiro e não era entregue uma refeição com a qualidade que se tem hoje. Agora a gente consegue realizar o serviço e ter a nossa disposição um equipamento que vai permitir a comunicação dos pais, o controle do cardápio e mais para frente poderemos disponibilizar o conteúdo programático das aulas para aqueles alunos que faltaram. É um início, mas tudo aconteceu porque nossa equipe acreditou e trabalhou para isso”, enfatizou.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, parabenizou a gestão do prefeito Rodrigo Drable e todos da Pasta pelo empenho na melhoria do ensino. “Agradeço a todos os envolvidos. É uma satisfação fazer parte do governo Rodrigo Drable que desde o início de sua gestão se preocupa com a Educação de Barra Mansa. Hoje temos uma tecnologia avançada com salas tecnomaker, laboratórios de informática, mas faltava uma ferramenta. Este novo sistema fará a diferença na Educação do município”, disse.

O assessor na coordenação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Marcus Barros, expressou sua gratidão em ver que esta plataforma tão importante foi implantada. “Foi um desafio inovador mas com a união e a confiança está sendo entregue esse equipamento. É muito importante contar com pessoas que sabem qual a meta e trabalham para atingi-las. Isso é a consolidação do trabalho bem realizado”, informou.

Presente na solenidade, o vereador Luiz Furlani exaltou a iniciativa. “Parabenizo todos por esta nova ferramenta na educação de nossos alunos. É fundamental receber atualizações do que acontece nas escolas, saber o dia a dia de nossos filhos. Quero aqui enaltecer o prefeito Rodrigo pelo padrão alto inserido na Educação de Barra Mansa”, frisou.

O ‘Rede Educa BM’ será implementado em todas as 69 unidades escolares do município, abrangendo 15.632 estudantes e contemplando da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, além de 230 estudantes de curso técnico de Administração, 32 mil responsáveis e 2.901 profissionais de educação.