BM contrata médicos especialistas para ampliar atendimento

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa informou nesta quarta-feira (7) que está contratando médicos especialistas para atender à demanda crescente da população. As vagas disponíveis incluem profissionais das áreas de neuropediatria, reumatologia, psiquiatria infantil e fonoaudiologia.

***

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a iniciativa visa melhorar o acesso a serviços de saúde essenciais. “Com essa contratação, estamos garantindo que mais pacientes recebam os cuidados necessários. A contratação será realizada por meio de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), que facilita a formalização do trabalho como pessoa física”, informou. De acordo com a resolução aprovada junto ao Conselho Municipal de Saúde, o valor pago por consulta para fonoaudiólogo será de R$ 30, enquanto os demais especialistas citados receberão R$ 90 por atendimento.

***

“Cada médico poderá realizar até 200 consultas mensalmente, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento na rede de saúde do município. Os interessados em se candidatar às vagas devem possuir diploma de especialização e se apresentar na Secretaria de Saúde, localizada no 4° andar do Campla (Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral). É necessário entrar em contato com a coordenação de Atenção Especializada para mais informações”, reforçou Sérgio.

Grupo técnico

A Prefeitura e a Câmara de Barra Mansa formaram um grupo técnico para elaborar pautas colaborativas em benefício dos servidores e da população. A primeira reunião ocorreu nesta quarta-feira (7) e abordou temas como Refis, Cadastramento Legal e suporte empresarial. Os encontros serão bimestrais e visam promover governança, ética e eficiência na gestão pública. Secretários e vereadores destacaram a importância da parceria e do trabalho conjunto. Três parlamentares servidores municipais representarão o Legislativo nas próximas reuniões.

Mirim

O vereador Gustavo Gomes propôs à Câmara de Barra Mansa a criação do Programa Bombeiro Mirim, voltado a crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, especialmente em situação de vulnerabilidade. A iniciativa prevê atividades educativas, cívicas, esportivas e de conscientização, com foco em primeiros socorros, meio ambiente e prevenção de acidentes. O projeto proíbe qualquer ação operacional e prevê apoio financeiro do município. Também institui o Dia do Bombeiro Mirim, a ser celebrado em 7 de setembro, reforçando o caráter cívico da proposta.

Direitos dos Animais

A Alerj vota nesta quinta-feira (8) o Projeto de Lei 4.120/24, que institui um novo Código de Direito dos Animais no Estado do Rio, atualizando a Lei 3.900/2002. O texto reconhece os animais como seres conscientes e proíbe práticas cruéis, como o acorrentamento e o extermínio de cães e gatos de rua. Regulamenta ainda o transporte, pesquisa e uso de animais em trabalho, exigindo condições dignas e minimização de sofrimento. Empresas de transporte deverão garantir segurança e conforto aos animais. A proposta teve respaldo técnico e se baseia em legislações internacionais.

Sanear I

Resende vai sediar, no próximo dia 28, a concorrência pública para contratação da segunda fase do programa Sanear Guandu, o maior de esgotamento sanitário em áreas não urbanas do país. A seleção ocorrerá no Edifício Alpha Center, com investimento estimado em R$ 59,7 milhões, divididos em três lotes que atenderão diversos municípios fluminenses. A iniciativa beneficiará mais de 24 mil pessoas em regiões rurais e periurbanas, levando coleta e tratamento de esgoto gratuitos a cerca de 6 mil famílias.

Sanear II

A execução será feita por empresa de engenharia contratada por meio de empreitada, com regras detalhadas no edital. O recurso vem do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, gerido pelo Comitê Guandu, com apoio da AGEVAP. A primeira fase do Sanear já beneficiou 25 mil pessoas em 12 municípios. Nesta nova etapa, foram selecionadas 72 localidades com base em critérios ambientais e sociais. O objetivo é atender 100% das áreas da Região Hidrográfica II até 2026. A iniciativa contribui para a saúde pública e preservação dos mananciais que abastecem 9 milhões de pessoas.

Planejamento

O Governo do Rio lançou as Oficinas de Capacitação Municipal em Planejamento para apoiar prefeituras na elaboração dos PPAs 2026-2029. A iniciativa, coordenada pela Seplag-RJ e Egep-RJ, busca fortalecer a gestão pública e promover boas práticas em planejamento e orçamento. A primeira oficina foi realizada em Resende, nos dias 29 e 30 de abril, com servidores do Médio Paraíba. As próximas oficinas ocorrerão nas regiões Norte Fluminense, Região Metropolitana, Costa Verde, Centro-Sul Fluminense, Região Serrana, Baixada Litorânea e Noroeste Fluminense. Cada encontro deve reunir cerca de 60 servidores municipais.

Crescendo I

A produção industrial brasileira cresceu 1,2% em março, interrompendo uma sequência de cinco meses de queda ou estabilidade, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É o melhor desempenho para o mês desde 2018 e o maior avanço mensal desde junho de 2024.

Crescendo II

Em 12 meses, o setor acumula alta de 3,1%, com destaque para os bens de consumo duráveis e não duráveis. O crescimento foi disseminado, com 16 das 25 atividades pesquisadas registrando alta, especialmente nos setores farmacêutico, automobilístico e de petróleo. A indústria está 2,8% acima do nível pré-pandemia, mas ainda 14,4% abaixo do pico histórico.

Emergência Climática

A ministra Marina Silva afirmou nesta quarta-feira (7) que a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, iniciada na terça-feira (6), marca a retomada da participação social na política ambiental após 12 anos. Com o tema “Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica”, a conferência, que segue até sexta-feira (9), reúne cerca de 1,5 mil delegados e discute 100 propostas para embasar políticas públicas