BM distribui kit alimentação para 19 mil estudantes

Matéria publicada em 25 de junho de 2021, 16:55 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta sexta-feira (25), a entrega dos kits de alimentação referente a 20 dias letivos. A distribuição foi dividida em três grupos, sendo eles grupos A, B e sistema remoto. A ação tem o objetivo de complementar à alimentação dos alunos que optaram pelo ensino híbrido e remoto, em decorrência do enfrentamento da pandemia da Covid-19.

O grupo A do sistema híbrido receberam os kits nesta sexta-feira, 25. O grupo B irá receber na sexta-feira, 02 de julho, e os alunos que estudam em sistema remoto receberão o kit no dia 12 de julho.

O secretário de Educação, Marcus Barros, explicou como é feita a distribuição dos kits. “Temos este compromisso e preocupação com nossos alunos durante o período de aulas remotas e híbridas, de manter a distribuição do kit e garantir a alimentação dos alunos em casa, buscando garantir que nossas crianças tenham a assistência que precisam. É importante deixar claro que os kits distribuídos não são cestas básicas e sim um kit separado de forma per capita de acordo com a quantidade que o aluno comeria na escola.”

O kit alimentação escolar é um direito de todos os estudantes que fazem parte da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Lei Federal n° 13.987, a qual foi instituída em caráter excepcional durante o período de suspensão das aulas presenciais das escolas municipais, em razão da situação de emergência de saúde pública decorrente a pandemia do Covid-19.

Estão inseridos nos kits os seguintes alimentos:

Ensino Híbrido: 1 kg de arroz tipo1; 1 kg de feijão tipo1; 1 pct de 500g de macarrão;1 pct de fubá; 1 extrato tomate 350g; 1 embalagem de óleo de soja de 900ml e 1 dúzia de ovos.

Ensino Remoto: 1 kg de arroz tipo1; 1 kg de feijão tipo1; 1 pct de 500g de macarrão; 1 pct de fubá; 1 extrato tomate 350g; 1 embalagem de óleo de soja de 900ml; 1 dúzia de ovos; 1 pct de 400g de leite em pó integral; 1pct de 400 g de achocolatado em pó; 1 pct de 400g de biscoito tipo maisena e 1 pct de 400g de biscoito tipo cream cracker.

A comissão de educação da Câmara Municipal de Barra Mansa tem acompanhado junto ao Secretário todo processo de aquisição e acompanhará a entrega em algumas escolas.

Prevenção

Como forma de prevenção ao coronavírus, as escolas adotam medidas de prevenção, segurança e higiene para o trabalho de distribuição do kit. A manipulação dos alimentos está sendo feita com uso de luvas e máscaras. As equipes também organizarão as filas, de modo a manter o distanciamento das pessoas e a obrigatoriedade do uso de máscaras.