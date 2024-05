BM: Drable nomeia Alexandre Caneda como secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais

Drable destacou que a localização permitirá que o atendimento ao público seja realizado de forma acessível na região central da cidade. “Barra Mansa avança cada vez mais na garantia do respeito aos animais. Hoje já realizamos muitos procedimentos de castração na nossa clínica e vamos oferecer ainda mais serviços quando construirmos o hospital veterinário. Além disso, nós estamos tratando do projeto da UBS Pet, que já é uma conquista que o Alexandre fez junto ao deputado federal Aureo Ribeiro”, afirmou o prefeito.

Alexandre contou que a pasta pretende estabelecer o diálogo e firmar parcerias com entidades e ONGs (Organizações Não Governamentais) que já realizam trabalhos de proteção aos animais no município.