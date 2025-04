BM: Durante abordagem, suspeito de gerenciar tráfico recebe mensagens no celular sobre ação da PM

Barra Mansa – Policiais militares do 28º BPM receberam informações que um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa, estaria guardando entorpecentes em casa. Agentes do GAT II (Grupamento de Ações Táticas) foram verificar a denúncia na manhã desta segunda-feira (21) e ao chegarem no endereço, foram recebidos pelo homem, de 22 anos, que autorizou a entrada e a revista do local.

Na ação, participaram o 3° sargento Flávio, os cabos Tulio e Caldeira e i soldado Lopes. Durante as buscas os policiais encontram uma munição calibre 9mm, um celular azul da marca Iphone e o valor de R$ 950. Enquanto ainda faziam a revista, os agentes constataram no aparelho celular várias mensagens avisando sobre a presença da PM.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados para a 90ª DP onde a ocorrência foi registrada. Depois de prestar depoimento, o homem foi liberado.