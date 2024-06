BM: Escolas Socioambientais participam de semifinal do Prêmio Nestlé

Barra Mansa – Barra Mansa está sendo representada por três escolas socioambientais na semifinal do ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’, que é realizado pelo Instituto Crescer, em parceria com a Nestlé do Brasil. São elas: as escolas municipais Gelson Silvino e Vila Elmira (ambas com um projeto) e o Ciep 483 – Ada Bogato, com dois projetos.

O objetivo da iniciativa é reconhecer propostas que contribuam para o desenvolvimento de hábitos saudáveis das crianças. O prêmio, no valor de R$ 38 mil, é voltado para investimentos nas escolas vencedoras. Em 2022, o Ciep Ada Bogato foi contemplado com o prêmio, o que possibilitou diversas melhorias que têm impactado a comunidade escolar.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, demonstrou gratidão e falou sobre sua expectativa. “A participação no prêmio e a possibilidade de estarmos entre os vencedores demonstra que estamos no caminho certo. É algo muito gratificante para todos nós, tendo em vista que as escolas socioambientais são uma das prioridades para o prefeito Rodrigo Drable”, declarou Fátima.

Já o assessor da pasta, Lucas Peres Guimarães, comentou sobre a participação das unidades de ensino na competição. “Hoje em Barra Mansa temos uma rede de escolas que apresentam a vocação para o socioambiental sendo destaque no cenário nacional, conforme podemos observar no prêmio que tem grande relevância na educação”, afirmou.