BM: Fábrica de Óculos recebe visita da ONG Instituto Ver & Viver

Através do projeto, idosos e alunos da rede municipal têm acesso a consultas e equipamentos de visão completamente gratuitos. Podem ter acesso aos serviços da Fábrica de Óculos os estudantes da rede pública municipal de ensino e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo CEMAE (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa – Rua Luis Ponce, n° 263, Centro.

O gerente da Fábrica, Joel Valcir Pereira, frisou que a unidade se tornou uma referência para a nossa região, sempre recebendo representantes de municípios vizinhos para conhecer o trabalho realizado e replicar o projeto. “Nós estamos chegando à marca de 11 mil vidas transformadas através do nosso projeto e o objetivo é oferecer cada vez mais, além de servir de modelo para outras regiões do país. Esse é um dos projetos mais importantes para o nosso prefeito, que faz questão de acompanhar todo o trabalho que é motivo de orgulho para ele e todos nós”, destacou Valcir.

Barra Mansa – A Fábrica de Óculos de Barra Mansa recebeu nesta quarta-feira (5), a visita do Instituto Ver & Viver, que tem como principal objetivo proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida através da visão. Por meio de iniciativas que ocorrem em diversas regiões do país, o Instituto Ver & Viver e seus parceiros levam correção visual a pessoas de baixa renda.